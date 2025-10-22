Perché potresti trovare un gattino randagio sul cofano e nel vano motore della macchina

Il cofano delle auto per i gatti randagi grazie al vano motore rappresenta un riparo asciutto, caldo che li attrae soprattutto con l'arrivo dell'autunno quando arrivano le piogge e si abbassano le temperature. Per loro può rivelarsi però una trappola mortale: vediamo perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

