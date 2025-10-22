Perché Per te il nuovo film con protagonista Edoardo Leo può segnare una svolta nel nostro cinema

Per te non è solo un cambio di registro, ma un gesto per Edoardo Leo, volto familiare della commedia italiana, che nel film di Alessandro Aronadio si spoglia della corazza ironica che lo ha reso riconoscibile per entrare in una zona di vulnerabilità pura. Dopo 30 notti con il mio ex, l'attore e regista abbandona il tempo comico e le scorciatoie emotive per rischiare: mostrarsi fragile, perdere equilibrio, essere — finalmente — un uomo qualsiasi. Senza più il paracadute dell’ironia, l’attore affronta il suo ruolo più nudo e personale. La storia, vera, è quella di Mattia Piccoli e di suo padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce poco dopo i quarant’anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Per te, il nuovo film con protagonista Edoardo Leo, può segnare una svolta nel nostro cinema

