Perché Matteo Berrettini sta perdendo 11 posizioni nel ranking ATP a Vienna Ma con un’altra vittoria cambierebbe tutto

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur vincendo il match d’esordio con l’australiano Alexei Popyrin, Matteo Berrettini non ha ancora eguagliato il risultato ottenuto nel 2024 nell’ATP 500 di Vienna: l’azzurro lo scorso anno era uscito ai quarti in Austria, e quindi al momento è scesa a quota 855 punti nel ranking ATP, crollando al 70° posto virtuale. Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà vincere domani contro il britannico Cameron Norrie, ed in tal caso tornerebbe a quota 905, come nell’aggiornamento di lunedì 20 ottobre, ma non tornerebbe al 59° posto, bensì, pur risalendo nove posizioni, si fermerebbe in 61ma piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

perch233 matteo berrettini sta perdendo 11 posizioni nel ranking atp a vienna ma con un8217altra vittoria cambierebbe tutto

© Oasport.it - Perché Matteo Berrettini sta perdendo 11 posizioni nel ranking ATP a Vienna. Ma con un’altra vittoria cambierebbe tutto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Matteo Berrettini, come sta dopo l'infortunio? L'obiettivo è Wimbledon: «Evitare la sofferenza è una sofferenza» - La stagione sull'erba è iniziata e la testa di tutti i tennisti del circuito è già al prossimo Slam in programma: Wimbledon. Riporta ilmessaggero.it

Matteo Berrettini: manca ancora qualcosa. Il quotato Humbert ferma la corsa dell’azzurro a Stoccolma - Ad affrontare Lorenzo Sonego sarà infatti Ugo Humbert, che ha sconfitto in ... Come scrive oasport.it

Come sta Matteo Berrettini, la preparazione per tornare a Wimbledon: «Evitare la sofferenza è una sofferenza» - Mentre i big del tennis si preparano a Wimbledon tra Halle e il Queen's, e anche la prossima settimana sono in programma altri tornei sull'erba (Maiorca e Eastbourne), Matteo Berrettini ancora non si ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Matteo Berrettini Sta