Perché Matteo Berrettini sta perdendo 11 posizioni nel ranking ATP a Vienna Ma con un’altra vittoria cambierebbe tutto

Pur vincendo il match d’esordio con l’australiano Alexei Popyrin, Matteo Berrettini non ha ancora eguagliato il risultato ottenuto nel 2024 nell’ATP 500 di Vienna: l’azzurro lo scorso anno era uscito ai quarti in Austria, e quindi al momento è scesa a quota 855 punti nel ranking ATP, crollando al 70° posto virtuale. Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà vincere domani contro il britannico Cameron Norrie, ed in tal caso tornerebbe a quota 905, come nell’aggiornamento di lunedì 20 ottobre, ma non tornerebbe al 59° posto, bensì, pur risalendo nove posizioni, si fermerebbe in 61ma piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Matteo Berrettini sta perdendo 11 posizioni nel ranking ATP a Vienna. Ma con un’altra vittoria cambierebbe tutto

