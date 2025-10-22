Perché l’arbitro ha fatto giocare il recupero di PSV-Napoli anche se la partita era sepolta sul 6-2
PSV-Napoli ero ormai pronta a chiudersi sul punteggio di 6-2 quando l'arbitro ha assegnato 4 minuti di recupero prima del triplice fischio. Il significato della decisione del direttore di gara nonostante un risultato più che consolidato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Ma perché l'arbitro non ha fatto rientrare Ranieri sul primo gol?". E' quello che si sono chiesti in tanti, caro Zio - facebook.com Vai su Facebook
Follia all'Olimpico: perché l'arbitro fa battere 3 rigori di fila alla #Roma, tutti sbagliati. Ecco la spiegazione - X Vai su X
Inchiesta Occhiuto: le domande che nessuno gli ha mai fatto in tv - La Regione Calabria è stata costretta ad andare al voto, per scelta del suo presidente, a causa di un’indagine contro Roberto Occhiuto. Da ilfattoquotidiano.it