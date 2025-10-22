Perché la Spagna ha chiesto di eliminare il cambio dell'ora le parole di Sanchez | Non ne vedo il senso

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video sul suo account X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto che venga eliminato il cambio dell'ora, riaprendo un dibattito che in realtà dura da anni. L'ora legale infatti sembra non essere associata a benefici significativi in termini di consumi energetici, ma al contrario potrebbe avere effetti negativi sulla salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

