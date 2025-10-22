Perché la legge sul sovraindebitamento non si presta alle furbate

Pillitteri Questa settimana non ci occupiamo di un caso specifico. Ma di rispondere a una serie di email di tenore analogo che, in sostanza, mi chiedono: Avvocato ma le pare giusto che uno contragga dei debiti, poi se li faccia cancellare e, magari, è riuscito a imboscare soldi e patrimonio da qualche parte?". E sono diversi a domandarmelo. Ecco la risposta, in tal senso, è molto chiara: non succede e non può succedere. La normativa sul sovraindebitamento è una delle poche, in Italia, a non prestarsi ad abusi. In primo luogo prevede un reato specifico per chi occulti il proprio attivo mediante artifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

