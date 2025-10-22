Roma, 22 ottobre 2025 – Situazione geopolitica meno tesa e l’ oro (ma soprattutto i Bitcoin ) ne approfitta per un rimbalzo dopo il tonfo, ma da livelli record, dei giorni scorsi. Il prezzo del metallo giallo, infatti, è sostanzialmente stabile oggi dopo il crollo registrato ieri: passava di mano, intorno alle 14,30, vicino ai 4.050 dollari l’oncia. Si tratta di un andamento moderato, ma significativo, dopo la brusca correzione che ha visto le quotazioni scendere dal picco di 4.398 dollari toccato la scorsa settimana. E, nonostante la volatilità di breve periodo, gli esperti sottolineano come il livello dei 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché il tonfo dell’oro non deve preoccupare