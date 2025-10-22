Perché i provocatori dei vaccini non rispondono di niente non pagano mai perché sono impuniti peggio di Ilaria Salis?
Nella democrazia italiana, democrazia mediatica di giudici schierati e di provocatori impuniti, diventa sempre più difficile subire le arroganze senza reagire. Ma chi muore non ne può più dei loro affronti. Nella democrazia italiana, democrazia mediatica di giudici schierati e di provocatori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
