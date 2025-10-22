Perché Evelina Sgarbi ha querelato i medici del Gemelli | l'accusa della figlia di Vittorio Sgarbi

Fanpage.it | 22 ott 2025

Evelina Sgarbi ha querelato per falso i medici del policlinico Gemelli di Roma. La decisione di ricorrere alle vie legali è scaturita dalla necessità di fare chiarezza sulla modalità in cui è stata registrata la firma del critico d'arte nel giorno del ricovero. Secondo il legale della figlia, la firma potrebbe essere falsa. Un modo per impedire a Evelina di avere informazioni sulla salute del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

perch233 evelina sgarbi haEvelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, querela i medici del Gemelli - Nuovo capitolo nella vicenda familiare: la figlia di Vittorio Sgarbi porta in tribunale i medici che hanno raccolto la firma del padre ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

perch233 evelina sgarbi haIl giallo della firma di Sgarbi sui documenti sanitari, la figlia Evelina denuncia irregolarità - Secondo quanto dichiarato da Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte e politico, le firme apposte su alcuni ... msn.com scrive

perch233 evelina sgarbi haVittorio Sgarbi, chi è la mamma di Evelina: Barbara Hary/ “Ha lasciato mia figlia un anno senza mantenimento” - Vittorio Sgarbi, chi è la mamma di Evelina: Barbara Hary/ “Ha lasciato mia figlia un anno senza mantenimento” Vittorio Sgarbi, la mamma di Evelina (Foto: Dentro la notizia) Barbara Hary difende la ... Scrive ilsussidiario.net

