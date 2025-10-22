Perché dovremmo tifare per Sinner? Bruno Vespa il commento contro il campione

La notizia ha scosso il mondo del tennis italiano: Jannik Sinner non prenderà parte alla prossima edizione della Coppa Davis. Dopo aver trascinato l’Italia alle vittorie del 2023 e del 2024, il numero due del ranking mondiale ha annunciato di voler rinunciare alla competizione per dedicarsi alla preparazione della nuova stagione. Una decisione che, se da un lato è stata accolta con comprensione dagli addetti ai lavori, dall’altro ha sollevato un acceso dibattito, alimentato soprattutto dalle parole di Bruno Vespa. Il giornalista e conduttore di “Porta a Porta” ha infatti pubblicato un post sul suo profilo X in cui ha criticato duramente la scelta del tennista altoatesino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it