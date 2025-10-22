Perché dovremmo tifare per Sinner? Bruno Vespa il commento contro il campione
La notizia ha scosso il mondo del tennis italiano: Jannik Sinner non prenderà parte alla prossima edizione della Coppa Davis. Dopo aver trascinato l’Italia alle vittorie del 2023 e del 2024, il numero due del ranking mondiale ha annunciato di voler rinunciare alla competizione per dedicarsi alla preparazione della nuova stagione. Una decisione che, se da un lato è stata accolta con comprensione dagli addetti ai lavori, dall’altro ha sollevato un acceso dibattito, alimentato soprattutto dalle parole di Bruno Vespa. Il giornalista e conduttore di “Porta a Porta” ha infatti pubblicato un post sul suo profilo X in cui ha criticato duramente la scelta del tennista altoatesino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Bruno Vespa: "Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco e si rifiuta di giocare con la nazionale" - Poi loda Alcaraz (ma sbagliando il nome): "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna" ... Come scrive msn.com
Tweet al veleno di Vespa su Sinner: «Perché un italiano dovrebbe tifare per un tedesco che rifiuta la Nazionale e vive a Montecarlo?» - Il giornalista Bruno Vespa si «vendica» della cancellazione di «Cinque minuti» per la sua intervista ad aprile con un post velenoso su X dopo la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis ... Scrive corriere.it