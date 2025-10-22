Percassi | Juric sta facendo un grande lavoro e siamo contenti

L’ad dell ’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga. E’ il momento di fare il salto di qualità? «Siamo contenti, abbiamo recuperato la maggior parte dei giocatori e, giocando ogni 3 giorni, è fondamentale averli tutti. Sappiamo quanto sia bello godersi queste serate di Champions in casa nostra». Sarebbe importante vincere in casa? «Giochiamo contro una squadra molto difficile da affrontare, la gara è stata preparata al meglio come sempre e vedremo cosa succede. Dovremo fare il massimo in ogni minuto della partita per raccogliere punti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Percassi: «Juric sta facendo un grande lavoro e siamo contenti»

Contenuti che potrebbero interessarti

La festa allo stadio dei tifosi dell’Atalanta: sul balcone della curva sud sono saliti Djimsiti, De Roon, Kolasinac, Rossi e Pasalic, accompagnati da mister Juric, Cristian Raimondi e l’ad Luca Percassi. Con un videomessaggio da parte di Gian Piero Gasperini, tr - facebook.com Vai su Facebook

Percassi: «Juric sta facendo un grande lavoro e siamo contenti» - L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga. ilnapolista.it scrive

Atalanta, Luca Percassi: “Slavia Praga squadra forte. Juric? Sta facendo un grande lavoro” - Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, nel pre partita del match contro lo Slavia Praga ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Juric: «La vittoria col Bruges ci ha dato una spinta. Queste 7 partite ci diranno molto» - Scamacca sta facendo di tutto per recuperare, passa le ore al centro sportivo». ecodibergamo.it scrive