La sala del quartiere di Budrio di Longiano piena di gente per la conferenza sul tema della sicurezza organizzata dal gruppo consiliare ’Siamo Longiano’. Introdotti dal capogruppo consiliare di minoranza Matteo Venturi, relatori sono stati Alfredo Catenaro, già vicequestore della Polizia di Stato (Questura di Forlì-Cesena) e Roberto Galeotti, ispettore capo della Polizia di Stato alla sezione Volanti della Questura di Forlì-Cesena e segretario generale del Siulp. Ha detto Alfredo Catenaro: "Io mi sento sicuro se sono sicuro. La provincia di Forlì si attesta al 33° posto come sicurezza. Ma attenzione nelle statistiche contano i furti denunciati e non quelli che la gente non denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per una città più sicura, l’incontro con gli esperti