Un evento senza precedenti sta attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale: per la prima volta nella storia documentata, sono state avvistate zanzare in Islanda. La notizia, confermata da ricercatori locali, segna un potenziale punto di svolta nell’ecosistema di questa nazione insulare nordica, storicamente immune dalla presenza di questi insetti. L’Islanda è sempre stata considerata uno dei pochi luoghi al mondo completamente privo di zanzare, grazie alle sue condizioni climatiche estreme caratterizzate da temperature rigide, venti costanti e inverni particolarmente lunghi e severi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Per la prima volta nella storia sono state avvistate le zanzare in Islanda: che cosa sta cambiando?