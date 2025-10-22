Per la prima volta le zanzare arrivano in Islanda

Le zanzare sono arrivate anche in Islanda, uno dei pochi posti al mondo in cui non erano presenti, ha dichiarato il 20 ottobre un ricercatore all'Afp.

“Anche l’ultima fortezza è caduta”: avvistate per la prima volta delle zanzare in Islanda, ora resta un solo luogo al mondo incontaminato - Per la prima volta trovate zanzare in Islanda, uno dei due soli luoghi al mondo (con l'Antartide) che ne erano privi. Riporta ilfattoquotidiano.it