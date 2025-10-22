Per la prima volta le zanzare arrivano in Islanda

Internazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le zanzare sono arrivate anche in Islanda, uno dei pochi posti al mondo in cui non erano presenti, ha dichiarato il 20 ottobre un ricercatore all’Afp. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

