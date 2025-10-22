Per la prima volta le zanzare arrivano anche in Islanda

L'avvistamento di tre esemplari nella terra del ghiaccio segna la fine del suo status di paradiso senza insetti. Colpa del cambiamento climatico, che sta trasformando l’isola e aprendo la strada a nuove specie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Per la prima volta le zanzare arrivano anche in Islanda

News recenti che potrebbero piacerti

Un accordo che porta per la prima volta nel gioco le licenze ufficiali delle principali competizioni - facebook.com Vai su Facebook

6 - Il #Napoli ha subito sei gol per la prima volta nelle competizioni europee; in generale, era dal 21 dicembre 1997 (3-6 contro la Sampdoria in Serie A) che non incassava almeno sei reti in una singola partita. Rumore. #PSVNapoli #UCL - X Vai su X

Le zanzare sono arrivate per la prima volta in Islanda: trovati i primi tre esemplari - Per la prima volta in Islanda la scorsa settimana sono state trovate tre zanzare appartenenti alla specie Culiseta annulata. Scrive youtg.net

Le zanzare raggiungono per la prima volta l’Islanda - Ma ora il Paese è diventato più ospitale per questi insetti a causa di un clima meno rigido, dovuto al riscaldamento globale. Riporta ilsole24ore.com

Le zanzare sono arrivate anche in Islanda. L’esperto: “Segnale di un trend globale” - Sono state scoperte da un fotografo locale e segnalate su un gruppo Facebook di appassionati di insetti. Riporta fanpage.it