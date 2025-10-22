Per il nuovo appuntamento di ' Racconti sotto l’ulivo' arriva l’eclettico scrittore Maurizio Olivari

Prosegue la rassegna 'Racconti sotto l’ulivo', gli appuntamenti letterari che si svolgono a cadenza settimanale presso gli spazi di Egò Lounge, un salotto della cultura a disposizione di chi ha fame di conoscenza e voglia di stare insieme. Giovedì 23 alle 18.30 sarà la volta dello scrittore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it