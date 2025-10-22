Tim Burton è uno dei pochi registi con un fandom costante e fedele. Quasi tutto ciò che fa o dice riceve un grande sostegno da parte del pubblico e in particolare dei fan, anche se questo implica avere a che fare con una grande responsabilità. La vasta filmografia di questo autore si distingue per la costanza tematica e stilistica, che ha contribuito in modo significativo alla sua capacità di ottenere rispetto e ammirazione. La cosa vale anche per i prodotti audiovisivi e complementari che nascono intorno a lui e al suo universo: devono mantenersi fedeli al suo stile particolare, che non è facile da imitare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Halloween Tim Burton quest'anno ha in serbo una propria docuserie, Life In The Line