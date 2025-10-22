Roma, 22 ottobre 2025 - Le vacanza sono iniziate già da giorni, ma non per tutti i corridori e non solo per i Mondiali di ciclismo su pista 2025 in programma dal 22 al 26 ottobre: prima del meritato relax, per Isaac Del Toro ci sono ancora due impegni da disputare, ossia la prova in linea e quella a cronometro dei campionati nazionali del Messico. Le dichiarazioni di Del Toro. I giorni di gara del classe 2003 saliranno così a 73 e l'obiettivo sarà riportare l'anno prossimo in gruppo due maglie che mancano da un po'. I giorni cerchiati in rosso sul calendario sono giovedì 23 e sabato 25 ottobre e la location sarà Ensenada, quindi praticamente sulle strade di casa di un Del Toro che non ha nascosto la voglia di regalarsi un ultimo doppio botto stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per Del Toro la stagione non è finita: nel mirino i titoli nazionali