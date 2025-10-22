Per convincere i bambini a mangiare le verdure non servono i premi ma esempi e strategie furbe

La fase di selettività alimentare, in cui il bambino appare particolarmente schizzinoso, è una tappa normale dello sviluppo, soprattutto nei primi anni di vita. Rimproverarlo o convincerlo con la promessa di un dolce o di un premio a fine pasto non è però la soluzione migliore: secondo il ricercatore Nick Fuller, questo approccio rischia di interferire con la capacità di autoregolazione e di creare un’associazione sbagliata con il cibo. Meglio valorizzare l’impegno dei bambini e offrire modelli positivi, costruendo così un rapporto sano e duraturo con l’alimentazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

