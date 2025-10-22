People Mover fermo e disservizi questa non è vera intermodalità | a Bologna la routine è fatta di disagi

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 22 ottobre 2025 – Alessia Patuelli, docente di Sustainable business nei Paesi Bassi, parte da casa a Leiden in bicicletta per andare in stazione, direzione aeroporto di Amsterdam. “Vorrei raccontare il mio viaggio verso l’Italia”, confessa. Patuelli, qual è la prima cosa che le viene in mente? "Penso che i Paesi Bassi e l’Emilia-Romagna abbiano caratteristiche morfologiche molto simili, da Bologna a Ravenna e non solo, eppure i trasporti presentano differenze abissali. Nel Nord Europa la parola d’ordine è intermodalità, in Italia invece siamo ancora molto, troppo indietro”. Per intermodalità si intende una mobilità attraverso mezzi di trasporto diversi, ma profondamente connessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

people mover fermo e disservizi questa non 232 vera intermodalit224 a bologna la routine 232 fatta di disagi

© Ilrestodelcarlino.it - “People Mover fermo e disservizi, questa non è vera intermodalità: a Bologna la routine è fatta di disagi”

Argomenti simili trattati di recente

people mover fermo disservizi“People Mover fermo e disservizi, questa non è vera intermodalità: a Bologna la routine è fatta di disagi” - In viaggio dai Paesi Bassi all’Italia: Alessia Patuelli, docente in Olanda, racconta le differenze su programmazione e mezzi di trasporto. Segnala ilrestodelcarlino.it

People Mover di nuovo fermo: ecco quando sarà sospeso il servizio - Bologna, 26 settembre 2025 – Ancora disagi per i viaggiatori del People Mover, che da martedì 30 settembre fino all’11 ottobre sarà sospeso. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: People Mover Fermo Disservizi