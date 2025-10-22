People Mover fermo e disservizi questa non è vera intermodalità | a Bologna la routine è fatta di disagi

Bologna, 22 ottobre 2025 – Alessia Patuelli, docente di Sustainable business nei Paesi Bassi, parte da casa a Leiden in bicicletta per andare in stazione, direzione aeroporto di Amsterdam. “Vorrei raccontare il mio viaggio verso l’Italia”, confessa. Patuelli, qual è la prima cosa che le viene in mente? "Penso che i Paesi Bassi e l’Emilia-Romagna abbiano caratteristiche morfologiche molto simili, da Bologna a Ravenna e non solo, eppure i trasporti presentano differenze abissali. Nel Nord Europa la parola d’ordine è intermodalità, in Italia invece siamo ancora molto, troppo indietro”. Per intermodalità si intende una mobilità attraverso mezzi di trasporto diversi, ma profondamente connessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

