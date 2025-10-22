Pensioni spariscono Quota 103 e Opzione Donna Meloni non tocca la riforma Fornero e riduce la flessibilità in uscita
La forsennata pressione messa in atto a fine estate dalla Lega sul tema delle pensioni ha prodotto un risultato che non era pronosticato nemmeno dal peggiore dei pessimisti. L’ innalzamento dell’età pensionabile previsto per il 2027, dice la bozza della manovra, non sarà evitato: sarà di un mese anziché tre, ma ci sarà. Solo chi svolge lavori gravosi e usuranti potrà “salvarsi”. Ma la vera beffa è che sono sparite, almeno per ora, le ultime due forme rimaste di uscita anticipata: Quota 103 e Opzione Donna. Resta solo l’ Ape sociale. Così come sono state bocciate tutte le proposte messe sul tavolo dal sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, a partire dalla possibilità di usare il trattamento di fine rapporto (tfr) per l’ anticipo pensionistico o l’obbligo, per i giovani, di devolverlo ai fondi pensione privati ( misure tra l’altro molto contestate dai sindacati). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
