Alla fine, la conferma è arrivata. Nel testo bollinato della Manovra non c’è alcun riferimento alle pensioni anticipate. Il che vuol dire che dall’anno prossimo non ci saranno più né la Quota 103 né l’Opzione donna. Così il disegno del governo che doveva cancellare la legge Fornero è completo: dalla graduale limitazione alla pensione anticipata, si è arrivati alla sua cancellazione. Le due uscite anticipate, quindi, non ci saranno più. Resta soltanto l’Ape sociale, prorogata fino al 31 dicembre: potranno accedere chi al compimento dei 63 anni e 5 mesi si trova in una di queste condizioni: disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, ora è ufficiale: addio a Quota 103 e Opzione donna, cancellate le uscite anticipate dal lavoro