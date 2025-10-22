Pensioni come uscire prima dal lavoro nel 2026 | verso stop a Quota 103 e Opzione donna rimane Ape sociale

Ilmessaggero.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 sarà più difficile andare in pensione prima. Il testo della Manovra, appena bollinato dal governo, non prevede la proroga di Quota 103 e Opzione donna per il 2026, mentre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pensioni, come uscire prima dal lavoro nel 2026: verso stop a Quota 103 e Opzione donna, rimane Ape sociale

