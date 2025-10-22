Pensioni artisti | da Sandrelli a Tognazzi attori contro Inps
Da Stefania Sandrelli a Massimo Boldi, da Luca Ward a Simona Izzo ed Edoardo Siravo a Gian Marco Tognazzi. Erano tanti gli Artisti presenti all’incontro organizzato stamani dal Nuovo Imaie all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. “Diritti in Scena: previdenza e recuperi indebiti INPS agli Artisti Interpreti Esecutori” il titolo dell’evento che ha messo al centro una problematica che interessa molti lavoratori dello spettacolo che si sono visti decurtare cifre importanti dall’assegno pensionistico nel passaggio dall’Enpals all’Inps. “Dieci anni fa ho iniziato a occuparmi di tutela dei lavoratori dello spettacolo”, ha detto l’Avv. 🔗 Leggi su Lapresse.it
