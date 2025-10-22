Pensioni allarme Istat-Ragioneria e rischio pensione a 70 anni | quando potrebbe accadere

Il Sole 24 Ore: ‘Nel 2050 il limite salirà a 68 anni e 11 mesi’. Il futuro previdenziale degli italiani si allontana sempre di più. Secondo le proiezioni elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato e riportate dal Sole 24 Ore sulla base delle stime Istat al 2050, l’età per il pensionamento di vecchiaia è destinata ad aumentare in modo significativo nei prossimi decenni. Se oggi il limite è fissato a 67 anni, dal 2050 si salirà a 68 anni e 11 mesi per uomini e donne, fino ad arrivare a quota 70 anni nel 2067. Un quadro che fotografa un’Italia sempre più anziana e con un sistema pensionistico progressivamente appesantito dal calo demografico e dalla riduzione della popolazione in età lavorativa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

