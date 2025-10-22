Pensando alle amministrative 2026 Fratelli d' Italia | Giungere con un Centrodestra unito
“Giungere alle prossime elezioni con un centrodestra unito, fondato su scelte condivise e responsabili”. È con queste parole che il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, intervenendo nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento, lancia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Buongiorno ! Cerco consigli per favore ! Sono molto avvilita..sto pensando di rinunciare a partecipare al concorso assistenti ministero della giustizia perché non supero le simulazioni , non riesco a padroneggiare , non ricordo , sbaglio i quiz. Procedura penale - facebook.com Vai su Facebook
Verso elezioni comunali del 2026, Fratelli d’Italia riunisce il coordinamento di Palermo - A Palermo la riunione del coordinamento provinciale di Fdi ... blogsicilia.it scrive