pelle luminosa occhi raggianti labbra glassate dark tutti i dettagli del trucco di jlaw per il suo grande ritorno a roma

Romantica e rilassata, Jennifer Lawrence incanta il pubblico della Festa del Cinema di Roma 2025 in un look Dior, trucco compreso. Incarnando alla perfezione l'equilibrio tra eleganza e modernità, torna sotto i riflettori con un'immagine che parla di scelte curate, bellezza consapevole e una sofisticata voglia di stupire. Jennifer Lawrence romantica in Dior alla Festa del Cinema di Roma. Il grande ritorno di Jennifer Lawrence a Roma. Sorridente e radiosa, la star americana 35enne delizia i fan con una delle sue rare apparizioni pubbliche degli ultimi tempi. Succede a Roma, alla première di Die, My Love, il film d'autore che segna il suo ritorno al cinema dopo un periodo di riflessione e di maternità.

