Inter News 24 Le parole di Alfredo Pedullà, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter LA VITTORIA DELL’INTER – L’Inter ha vinto una partita strana, perché è stata una vittoria larga, ma con una partenza quasi choc, con 4-5 palle gol per i belgi nei primi minuti. L’Inter di Chivu è una squadra sincronizzata, mentalizzata, collaudata. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, in modo letale e chirurgico. Ha dimostrato di essere una grande squadra, una squadra da Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà: «L’Inter ha vinto una partita strana. Chivu mi piace, ha colmato questa lacuna»