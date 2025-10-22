Pedullà | L’Inter ha vinto una partita strana Chivu mi piace ha colmato questa lacuna

Inter News 24 Le parole di Alfredo Pedullà, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alfredo Pedullà, sul suo canale  YouTube, ha parlato  dell’inizio di stagione dell’ Inter LA VITTORIA DELL’INTER – L’Inter ha vinto una partita strana, perché è stata una vittoria larga, ma con una partenza quasi choc, con 4-5 palle gol per i belgi nei primi minuti. L’Inter di Chivu è una squadra sincronizzata, mentalizzata, collaudata. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, in modo letale e chirurgico. Ha dimostrato di essere una grande squadra, una squadra da Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

