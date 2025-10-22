ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga nel comune etneo. Nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Pedara hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni, residente nel comune etneo, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga. Resta ferma, naturalmente, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. La perquisizione e il ritrovamento della droga. L’intervento è scattato intorno alle 8,30 del mattino, a seguito di un’attività info-investigativa che aveva fatto emergere sospetti su possibili attività illecite da parte del soggetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pedara, scoperto con droga in casa: arrestato 47enne dai carabinieri