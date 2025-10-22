Pazienti operati di cataratta e ricoverati con grave infezione l' infettivologo | Cluster anomalo

Continua a crescere il numero di pazienti con una severa infezione all'occhio dopo essersi sottoposti a un intervento di cataratta. Altre tre persone, in queste ore, si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico e sono state prese in cura dal dipartimento di oculistica per gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ABUSO PER LA FISIOTERAPIA IN NUORO E PROVINCIA: ALTRO CHE SMALTIRE LISTE DI ATTESA !! Gentilissima Presidente Todde avrei una domanda per i pazienti della sua cara Nuoro e Provincia. Come è possibile che i nostri pazienti operati a qu - facebook.com Vai su Facebook

Pazienti operati di cataratta e ricoverati con grave infezione, l'infettivologo: "Cluster anomalo" - Un intervento di routine che viene effettuato con una procedura rapida e indolore, ha provocato gravi complicazioni oculari in mezza Sicilia orientale. cataniatoday.it scrive

Allarme a Catania: numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato poi ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari - «Numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato sarebbero stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari». Scrive msn.com

Dieci in ospedale dopo cataratta in clinica, aperta inchiesta - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sui ricoveri nei pronto soccorso del capoluogo etneo di almeno una decina di persone operate di cataratta lo stesso giorno in un ... Si legge su msn.com