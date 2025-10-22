Pavone d' Oro aprono le iscrizioni per la 45esima edizione del concorso canoro

Saranno ufficialmente aperte a partire dal 25 ottobre fino al al 30 novembre le iscrizioni per la 45a edizione del ‘Pavone D’oro’, storico concorso canoro faentino per giovani ugole, ideato oltre 50 anni fa da Don Italo Cavagnini. Le iscrizioni avverranno online sul sito ufficiale della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

