Pavimento fertile torna alla Rotonda | due giornate di musica danza e creatività nel cuore di senigallia

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA - Senigallia si prepara a vivere due giornate all’insegna della musica, della danza e della creatività con il ritorno di “Pavimento Fertile”, lo storico evento ideato dal ballerino e organizzatore senigalliese Paolo “Frigo” Montesi. L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

pavimento fertile torna rotonda"Pavimento fertile" torna alla Rotonda: due giornate di musica, danza e creatività nel cuore di senigallia - Un evento gratuito aperto a tutti Pavimento Fertile è interamente gratuito e aperto al pubblico, un evento pensato per coinvolgere cittadini, turisti e appassionati di tutte le età. Riporta anconatoday.it

