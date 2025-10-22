Paura per un palazzo pericolante Esposto firmato dai cittadini Chiuse alle auto due strade

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTA MARIA A MONTE Palazzo pericolante in pieno centro storico. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco il Comune, con ordinanza, ha chiuso al transito veicolare via di Mezzo e via Acquapendente, lasciando solo una piccola porzione di strada aperta per il passaggio pedonale. L’edificio, disabitato da anni, è su tre pianti. Pianterreno, dove si trovano i garage e le rimesse, primo e secondo piano. E’ uno degli stabili più alti del centro storico di Santa Maria a Monte, tra i due che svettano sulla sommità del borgo storico. Alcuni abitanti, dopo aver sottoscritto petizioni e lettere inviate negli anni passati al Comune, che non avevano avuto alcun esito, questa volta hanno firmato un nuovo documento, un esposto, che è stato affidato a un legale che ha provveduto a inviarlo a diverse autorità provinciali, tra cui il comando dei vigili del fuoco, la Provincia di Pisa e il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

paura per un palazzo pericolante esposto firmato dai cittadini chiuse alle auto due strade

© Lanazione.it - Paura per un palazzo pericolante. Esposto firmato dai cittadini. Chiuse alle auto due strade

Leggi anche questi approfondimenti

paura palazzo pericolante espostoPaura per un palazzo pericolante. Esposto firmato dai cittadini. Chiuse alle auto due strade - Il Comune ha preso il provvedimento con ordinanza dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paura Palazzo Pericolante Esposto