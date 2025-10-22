paura per un palazzo pericolante esposto firmato dai cittadini chiuse alle auto due strade

SANTA MARIA A MONTE Palazzo pericolante in pieno centro storico. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco il Comune, con ordinanza, ha chiuso al transito veicolare via di Mezzo e via Acquapendente, lasciando solo una piccola porzione di strada aperta per il passaggio pedonale. L’edificio, disabitato da anni, è su tre pianti. Pianterreno, dove si trovano i garage e le rimesse, primo e secondo piano. E’ uno degli stabili più alti del centro storico di Santa Maria a Monte, tra i due che svettano sulla sommità del borgo storico. Alcuni abitanti, dopo aver sottoscritto petizioni e lettere inviate negli anni passati al Comune, che non avevano avuto alcun esito, questa volta hanno firmato un nuovo documento, un esposto, che è stato affidato a un legale che ha provveduto a inviarlo a diverse autorità provinciali, tra cui il comando dei vigili del fuoco, la Provincia di Pisa e il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

