Una brutta caduta ha interrotto bruscamente la preparazione di Marta Bassino, a pochi giorni dall’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino in programma sabato a Soelden. L’atleta piemontese, 29 anni, è scivolata questa mattina durante un allenamento con la squadra femminile in Val Senales (Trentino-Alto Adige), mentre affrontava una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler. Immediatamente soccorsa dallo staff medico della Fisi, Bassino è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Merano, dove gli esami diagnostici — una lastra e una TAC — hanno evidenziato una frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura per la campionessa italiana: terribile incidente durante gli allenamenti