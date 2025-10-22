Paura in via Capozzi | perde il controllo del mezzo pesante e travolge un albero

Foggiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre la causa del cedimento di un albero. Come spiegato dall'assessore all'Ambiente Lucia Aprile, un mezzo pesante ha sbandato e ha colpito un a seguito del violento impatto è stato necessario rimuovere. L'area è stata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

