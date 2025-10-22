Paul Ingrassia il candidato di Trump dalla vena nazista fa un passo indietro da capo dell’Anticorruzione Usa

Le chat costano care a Paul Ingrassia. Il rampante avvocato 30enne scelto da Donald Trump per la guida dell’ Office of Special Counsel, il “tutore dell’integrità” del governo federale, ha annunciato il passo indietro. Lo ha fatto prima dell’audizione di conferma al Senato prevista per oggi, dopo le rivelazioni di Politico secondo cui in una chat con altri repubblicani ha affermato di avere “una vena nazista “. Ingrassia ha annunciato la decisione con un post su Truth in cui afferma di “non avere al momento voti repubblicani a sufficienza”. “Apprezzo il sostegno enorme che ho ricevuto”, ha aggiunto, affermando che continuerà “a servire il presidente Trump e questa Amministrazione” in nome dello slogan “Make America Great Again!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

