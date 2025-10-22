Patto tra politici e camorristi nel Casertano per le elezioni 6 arresti a Santa Maria a Vico

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei arresti a Santa Maria a Vico (Caserta), in manette appartenenti al clan Massaro e politici: ci sarebbe stato un accordo per le elezioni del 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Patto Politici Camorristi Casertano