Pattinaggio artistico Daniel Grassl inizia il suo cammino verso Milano Cortina 2026 dalla Cup of China con tante novità
Dopo l’antipasto della pre-season, Daniel Grassl comincia a fare sul serio. Questo fine settimana l’azzurro farà il suo esordio nel circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, prendendo parte nella fattispecie alla Cup Of China, tappa numero due della competizione itinerante di scena come di consueto presso la città di Chongqing. Impegno di un certo rilievo per l’altoatesino, il quale cercherà di cominciare la stagione che conta con un piazzamento sul podio impreziosendo così l’inizio di un’annata sportiva che culminerà come sappiamo con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo per l’allievo di Edoardo De Bernardis sarà certamente quello di replicare le ottime cose fatte nella passata edizione, contrassegnata dalla seconda posizione ottenuta all’NHK Trophy e la terza piazza strappata al Finlandia Trophy. 🔗 Leggi su Oasport.it
