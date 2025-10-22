Pattinaggio artistico a rotelle | bellissimo argento per Gioia Fiori ai Mondiali! Madalena Costa ingiocabile
Chiude in bellezza la stagione agonistica 2025 di Gioia Fiori. L’azzurra ha infatti ottenuto il massimo possibile conquistando per il secondo anno di seguito la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in fase di svolgimento presso il Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center di Pechino, in Cina. Un secondo posto che vale come un oro, considerando la presenza di una semplicemente ingiocabile Madalena Costa, laureatasi Campionessa Mondiale alla seconda uscita nella massima categoria dopo aver ottenuto solo il mese scorso il metello più pregiato agli Europei di Trieste. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
La quarta giornata del Mondiale di pattinaggio artistico coinvolge il pubblico di Pechino con i programmi corti delle Senior Donne. Per scoprire chi conquisterà la preziosa medaglia d'oro bisognerà attendere mercoledì 22 ottobre, quando si gareggerà - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio artistico a rotelle: bellissimo argento per Gioia Fiori ai Mondiali! Madalena Costa ingiocabile - L'azzurra ha infatti ottenuto il massimo possibile conquistando per il secondo anno di ... Come scrive oasport.it
Pattinaggio artistico a rotelle: Gioia Fiori show ai Mondiali! L’azzurra avvicina i 90 punti nello short, Costa leader - Gioia Fiori ha infatti conquistato il secondo posto nello short dei Campionati ... Si legge su oasport.it
Il Siena Roller Team allo stage di pattinaggio artistico a rotelle - Domenica 12 Ottobre, nell'impianto coperto della pista di pattinaggio all’ostello della società ospitante Skating Club Lucca, si è svolto ... Come scrive ilcittadinoonline.it