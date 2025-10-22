Patricia Sala | Come il Fitboxing l’ha Aiutata a Combattere il Tumore al Seno
La storia di Patricia Sala illustra come lo sport possa rappresentare una risorsa essenziale nella battaglia contro il tumore al seno. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La diaspora latinoamericana in Italia negli anni ’70 Dal 24 ottobre al 12 novembre 2025, l’Instituto Cervantes di Roma ospita nella Sala Dalí la mostra fotografica di Cecilia Fajardo, a cura di Maria Clara Bernal, Luis Antonio Silva e Patricia Zalamea. Sessant - facebook.com Vai su Facebook