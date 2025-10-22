Patenti di guida l’Europa cambia tutto | si parte a 17 anni

L’Europa stringe le maglie sulla sicurezza stradale. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a un pacchetto di riforme che rivoluziona le regole sulle patenti di guida in tutti i Paesi membri. Obiettivo dichiarato: ridurre drasticamente il numero di vittime sulle strade attraverso controlli più stringenti, formazione potenziata e un sistema di sanzioni transfrontaliere che non lascerà scampo ai trasgressori. L’approvazione è arrivata senza votazione in seconda lettura, vista l’assenza di emendamenti dopo l’accordo raggiunto con il Consiglio. Le due direttive modificano profondamente l’approccio europeo alla guida, toccando aspetti cruciali come l’età minima per le diverse categorie, la durata dei documenti e l’introduzione massiccia del formato digitale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Patenti di guida, l’Europa cambia tutto: si parte a 17 anni

