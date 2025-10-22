Patente B a 17 anni ma guida solo se accompagnati da conducente esperto validità estesa da 10 a 15 anni | le nuove regole Ue

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le norme prevedono sanzioni più dure per chi infrange il codice della strada. La patente verrà rilasciata in formato digitale e la sua validità sarà estesa fino a 15 anni L'Ue ha introdotto nuove regole in materia di guida, tra cui la patente B a 17 anni. Tuttavia, fino al compimento della ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

patente b a 17 anni ma guida solo se accompagnati da conducente esperto validit224 estesa da 10 a 15 anni le nuove regole ue

© Ilgiornaleditalia.it - Patente B a 17 anni ma guida solo se accompagnati da conducente esperto, validità estesa da 10 a 15 anni: le nuove regole Ue

Altre letture consigliate

patente b 17 anniPatente a 17 anni, cosa cambia con le norme approvate dall’Ue e quali sono le novità per gli automobilisti - Tra le novità principali, la possibilità di ottenere la patente B già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un ... Da fanpage.it

patente b 17 anniPatente a 17 anni, c'è il via libera: come cambiano l'esame di guida, le visite mediche e le sanzioni - Il Parlamento Ue ha approvato una revisione delle norme sulle patenti di guida che riguarda neopatentati, patente digitale e decisioni di ritiro della patente. Lo riporta leggo.it

patente b 17 anniDai 17 anni al volante: l’Europa apre alla rivoluzione della patente - Con le nuove regole approvate dal Parlamento Ue, si potrà guidare prima dei diciott'anni se accompagnati da un adulto. Scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Patente B 17 Anni