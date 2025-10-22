Patente B a 17 anni ma guida solo se accompagnati da conducente esperto validità estesa da 10 a 15 anni | le nuove regole Ue

Le norme prevedono sanzioni più dure per chi infrange il codice della strada. La patente verrà rilasciata in formato digitale e la sua validità sarà estesa fino a 15 anni L'Ue ha introdotto nuove regole in materia di guida, tra cui la patente B a 17 anni. Tuttavia, fino al compimento della ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Patente B a 17 anni ma guida solo se accompagnati da conducente esperto, validità estesa da 10 a 15 anni: le nuove regole Ue

