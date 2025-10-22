Patente a 17 anni e rinnovo ogni 15 | le nuove regole per chi guida
Non si dovrà più aspettare la maggiore età per la patente di guida. Anche i ragazzi e le ragazze di 17 anni potranno mettersi al volante di un'auto. È la novità più eclatante della riforma appena adottata dal Parlamento europeo. C'è un "però": i 17enni che conseguiranno la patente potranno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
