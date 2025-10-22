Patente a 17 anni e rinnovo ogni 15 | le nuove regole per chi guida

Cataniatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si dovrà più aspettare la maggiore età per la patente di guida. Anche i ragazzi e le ragazze di 17 anni potranno mettersi al volante di un'auto. È la novità più eclatante della riforma appena adottata dal Parlamento europeo. C'è un "però": i 17enni che conseguiranno la patente potranno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

patente 17 anni rinnovoPatente a 17 anni, cosa cambia con le norme approvate dall’Ue e quali sono le novità per gli automobilisti - Tra le novità principali, la possibilità di ottenere la patente B già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un ... Si legge su fanpage.it

patente 17 anni rinnovoPatente B a 17 anni, grandi novità dalla UE e sanzioni più dure per la sicurezza - Nuove regole per neopatentati, sanzioni transfrontaliere e visita medica estesa. motori.quotidiano.net scrive

patente 17 anni rinnovoPatente a 17 anni, via libera nell’Ue: da quando e a quali condizioni. Tutte le novità per chi guida - Lo prevedono le direttive adottate oggi dal Parlamento Ue (in seconda lettura senza votazione, vista l ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Patente 17 Anni Rinnovo