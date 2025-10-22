Patente a 17 anni cosa cambia con le norme approvate dall'Ue e quali sono le novità per gli automobilisti
Il Parlamento Ue ha approvato le nuove norme sulle patenti di guida Ue. Tra le novità principali, la possibilità di ottenere la patente B già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un conducente esperto fino al compimento dei 18 anni. Inoltre, in caso di ritiro della patente in uno Stato membro non si potrà guidare nel resto dell'Ue. 🔗 Leggi su Fanpage.it
