Pastore | All’Inter non sta pesando l’assenza di Thuram ricordatevi l’anno scorso Sulle riserve dico questo
Inter News 24 Le parole di Giuseppe Pastore, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Pastore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’ATTACCO DELL’INTER – L’Inter ha una cosa che le altre squadre italiane non hanno, ma per distacco, che è la facilità di andare a segnare. Inter dà l’impressione di fermarsi a un certo punto, altrimenti se ha voglia ha la facilità di tirare tante volte. Credo che col Napoli giocheranno Lautaro e Bonny. L’Inter di Inzaghi sembrava una squadra esaurita, alcuni giocatori non ne potevano più e alcune dichiarazioni di qualche giocatore fanno trasparire questo stato d’animo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pastore: "Quanto pesa l'assenza di Rrahmani! Vi svelo dei dati che lo testimoniano" - Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto al canale Youtube Cronache di Spogliatoio e si è soffermato su un'assenza che sta pesando tanto in casa NapolI: "Tra le assenze ... Come scrive tuttonapoli.net