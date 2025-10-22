Pastore | All’Inter non sta pesando l’assenza di Thuram ricordatevi l’anno scorso Sulle riserve dico questo

Internews24.com | 22 ott 2025

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Pastore, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Pastore, intervenuto a  Cronache di Spogliatoio, ha parlato  dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’ATTACCO DELL’INTER – L’Inter ha una cosa che le altre squadre italiane non hanno, ma per distacco, che è la facilità di andare a segnare. Inter dà l’impressione di fermarsi a un certo punto, altrimenti se ha voglia ha la facilità di tirare tante volte. Credo che col Napoli giocheranno Lautaro e Bonny. L’Inter di Inzaghi sembrava una squadra esaurita, alcuni giocatori non ne potevano più e alcune dichiarazioni di qualche giocatore fanno trasparire questo stato d’animo. 🔗 Leggi su Internews24.com

