Pasti in ritardo e scadenti | caos mensa scolastica | Nostri figli restano digiuni
Pasti che arrivano in ritardo e che sarebbero anche scadenti. È caos sul servizio mensa scolastica nella zona orientale di Napoli. Mamme sul piede di guerra per quanto viene proposto ai loro figli che frequentano asilo e scuole elementari nel quartiere Barra. La protesta parte dal 48esimo circolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
