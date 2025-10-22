Pasta Italia in testa | export +2,5% e rischio dazi USA
Alla vigilia del World Pasta Day del 25 ottobre, i numeri raccontano un’Italia solida: guida la produzione, consuma più di chiunque e spinge sull’estero, con il primo semestre 2025 in progresso. Ma c’è anche una prova da affrontare: la prospettiva di nuovi dazi negli Stati Uniti, che potrebbe cambiare il gioco. Un primato che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il 25 ottobre si festeggia la giornata mondiale della pasta e noi di Italia nel Piatto dedichiamo l'uscita di questo mese a questo alimento simbolo della cultura italiana. Per la #campania vi presento un formato di pasta dell'Irpinia: gli schiaffoni di semola di grano Vai su Facebook
Italia primo produttore mondiale di pasta, cresce export: I sem 2025 +2,5% - La produzione mondiale ha superato i 17 milioni di tonnellate; l’Italia, in questo contesto, man ... askanews.it scrive
Task force pasta. La strategia italiana per dissuadere Trump dai dazi - Tre ministeri, due pastifici, un ambasciatore, due capi di gabinetto e qualche consigliere. Secondo huffingtonpost.it
World pasta day, bandiera del Made in Italy per il 96% degli italiani - Non si arresta la passione globale della pasta nonostante lo scenario di incertezza: la produzione mondiale ha superato i 17 milioni di tonnellate, con l'Italia che mantiene la leadership con 4,2 mili ... Riporta ansa.it