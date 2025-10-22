La norma sugli affitti brevi ha fatto un bel giro prima di essere modificata. È partita nel weekend, quando è iniziata a circolare la bozza sulla manovra tra gli addetti ai lavori, e oggi è tornata bollinata dalla Ragioneria generale dello stato (Rgs). Ma anche rivista. Gli articoli sono cresciuti da 137 a 154. E, in mezzo a queste aggiunte, una delle modifiche più significative riguarda proprio gli affitti brevi, terreno dove l’equilibrio tra gettito, trasparenza e disponibilità di alloggi è particolarmente delicato. Nella bozza della legge di Bilancio era previsto l'innalzamento della cedolare secca al 26 per cento in modo indifferenziato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Passo indietro del governo sugli affitti brevi: la cedolare secca torna al 21 per cento. Con un "ma"