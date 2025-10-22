Passeggeri rapinati sulla linea metro tra Pozzuoli e Bagnoli | due arresti

Due persone sono state arrestate con l'accusa di aver rapinato e minacciato due passeggeri a bordo di un treno della Metropolitana di Napoli, Linea 2, lungo la tratta tra Pozzuoli e Bagnoli. Si tratta di un 41enne di Benevento e di un 37enne senza fissa dimora, ritenuti responsabili di due rapine aggravate avvenute nell'arco di .

