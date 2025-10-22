Passa l’emendamento che salva la ‘moda sporca’ | dalla destra uno scudo per i grandi marchi
Alla fine, è successo l’emendamento ‘Moda sporca’ è passato. Il salva Alviero Martini, Armani, Dior, Valentino, Loro Piana, Louis Vuitton, Tod’s è stato approvato dalla commissione Industria del Senato. Dopo le nostre battaglie, denunce, interruzioni in aula, richieste di informative: la destra ha detto la sua. Come? Non sono punibili i gruppi della moda che prima della commissione del fatto abbiano adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati. Rispettati alcuni requisiti, le imprese di filiera e le imprese saranno inserite in un registro del Mimit delle aziende certificate, per le quali scatterà una sorta di presunzione di legalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il piano per salvare la Nuova Orchestra Scarlatti passa «da un voto bipartisan e dall’emendamento alla legge di bilancio che sarà approvata entro Natale» Vai su Facebook
San Siro, approvato l’emendamento tagliola: si passa alle dichiarazioni di voto, poi si voterà sulla delibera - X Vai su X